Завершение работ по YII2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок269 просмотров

Завершение работ по YII2 (Разработчика забрали в армию)

https://posm.market

https://pravilopareto.ru 

Требуется достаточно большой объем работ по двум сайтам (доработки).

Также есть верстка нового проекта, который требуется программировать. 

Yii
7 лет назад
20na80
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

a-infotext
Зафар 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$100
5 дней
Зафар отличный исполнитель. Сделал задачу быстро и качественно, а главное - не дорого. Задавал минимум вопросов, все четко и по делу. Было очень приятно работать и надеюсь, что наше сотрудничество продолжится.
Хорошо и понятно разъяснил задачу, оплатил без проблем. Рекомендую

Заявки фрилансеров

a-infotext
Зафар 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад