Поправить 1) форму обратной связи и 2) капчу

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки236 просмотров

Сайт на битрикс (www.nordspb.ru)

1) В футере есть форма - "Получить больше информации".

В ней нужно отредактировать названия отраслей

2) Нужно упростить капчу на странице оформления заказа. 

Сейчас предлагается определить картинку с холмами, кафе итп.

Нужно упростить для пользователей и при этом чтобы спам не проходил.

20usd суммарно за обе задачи

7 лет назад
yurkspb
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров