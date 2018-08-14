Нужно доработать проект. Ищу веб-программиста, бекенд. Есть портал знакомств, на самописном, PHP+MYSQL, без стандартных фреймворков, и CMS. Все подробности ТЗ скину в личку. Внимание! Предоплату не ...
Поправить 1) форму обратной связи и 2) капчу
Сайт на битрикс (www.nordspb.ru)
1) В футере есть форма - "Получить больше информации".
В ней нужно отредактировать названия отраслей
2) Нужно упростить капчу на странице оформления заказа.
Сейчас предлагается определить картинку с холмами, кафе итп.
Нужно упростить для пользователей и при этом чтобы спам не проходил.
20usd суммарно за обе задачи
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