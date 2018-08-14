Устранение конфликта разделов сайта с виджетом

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Закрыт1 заявка105 просмотров

При установке кода сервиса LPtracker на сайт remontshveynyhmashin.ru/ 

Не раскрывается меню Профилактика, подменю вопросов в блоке Частые вопросы, Услуги 

Как повторить баг:  

1.  Перейти на страницу remontshveynyhmashin.ru/ 

2. Нажать на кнопку Профилактика joxi.ru/DmB8kyzCw4RwBA 

3. Перейти на страницу Частые вопросы https://remontshveynyhmashin.ru/chastye-voprosy

4. Раскрыть один из блоков вопросов 

5. Перейти на страницу Услуги https://remontshveynyhmashin.ru/service

6. Открыть один из подразделов ремонта 

Видео с проблемой 

youtu.be/k38Z-wnRiqQ 

Необходимо устранить конфликт со стороны сайта, чтобы данные разделы корректно работали 

7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров