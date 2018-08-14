На сайт test.remontsibiri.ru необходимо добавить новую страницу: 1. https://yadi.sk/d/FV0mVeCM3a4Noh - макет страницы. 2. Добавляется пункт в меню (нужно уменьшить шрифт в меню, чтобы вошло) 3. Самое главное - бэкенд. Нужно решить вопрос ...
Устранение конфликта разделов сайта с виджетом
При установке кода сервиса LPtracker на сайт remontshveynyhmashin.ru/
Не раскрывается меню Профилактика, подменю вопросов в блоке Частые вопросы, Услуги
Как повторить баг:
1. Перейти на страницу remontshveynyhmashin.ru/
2. Нажать на кнопку Профилактика joxi.ru/DmB8kyzCw4RwBA
3. Перейти на страницу Частые вопросы https://remontshveynyhmashin.ru/chastye-voprosy
4. Раскрыть один из блоков вопросов
5. Перейти на страницу Услуги https://remontshveynyhmashin.ru/service
6. Открыть один из подразделов ремонта
Видео с проблемой
Необходимо устранить конфликт со стороны сайта, чтобы данные разделы корректно работали
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