Ряд доработок на WordPress

Требуется доработать сайт jdt.ru на WordPress c имеющейся системой управлению, а именно:

1) На закладке изменить "Jdt".ru на "Желдортранспроект- проектирование, строительство, ремонт и текущее содержание железнодорожных путей"

2) Добавить Favicon

3) Добавить в подвале ссылки на соц.сети и иконки (+ соответствующие окошки в системе управления) :одноклассники, вконтакте, ютюб.

4) На главной и в разделе Услуги подредактировать название: "Проектирование" заменить на "ПРОЕКТИРОВАНИЕ железнодорожных путей", "Строительство и ремонт" заменить на "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ железнодорожных путей", "Текущее содержание" заменить на "ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ железнодорожных путей".

5) Раздел Новости: исправить не корректность работы CSM а) не отображается фото в новости посередине текста б) не работает новая строка в) не работает переход из новости на главную через клик на ЖЕЛДОРТРАНСПРОЕКТ г) не работает редактирование фото

6) Раздел О Компании: а) не работает увеличение картинок (отзывы, сертификаты) б) обрезаются картинки

7) На Главной: изменить отображение 3 последних новостей на 6 или 9.

8) Доработать раздел О Компании, Услуги, Новости, Контакты: добавить навигацию слева (стиль как в разделе Новости) с переходом в данные разделы.

9) Центровать стрелки перехода в разделе Новости