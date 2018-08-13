Создание сайта

Добрый день коллеги! Предполагается генерировать уникальные случайные коды для товаров каталога JoomShopping,и последующая печать этих кодов на упаковке товаров. Каждый товар может иметь неограниченное число кодов. Это необходимо, что бы покупатель мог проверить ...