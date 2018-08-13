Компонент для генерации и управления кодами товаров для Joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Добрый день коллеги!

Предполагается генерировать уникальные случайные коды для товаров каталога JoomShopping,и последующая печать этих кодов на упаковке товаров. Каждый товар может иметь

неограниченное число кодов. Это необходимо, что бы покупатель мог проверить

подлинность и уникальность купленного товара. В последующем покупатель будет на

странице сайта вводить код с упаковки и проверять оригинальность товара. Для  этого необходимо создать компонент с клиентской и админской частью.

Жду предложений по цене и срокам.

Joomla
7 лет назад
s_kov
41 год
8 лет в сервисе
Был
день назад

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