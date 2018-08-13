Нужно взять товар, описание, цены, характеристики от сюда: tlock.ru Логин: 123482 Пароль: 044vxcvd И перенести его сюда: furnitura-darom.ru Цену нужно изменить добавить к цене сайта 40%
Компонент для генерации и управления кодами товаров для Joomla 2.5
Добрый день коллеги!
Предполагается генерировать уникальные случайные коды для товаров каталога JoomShopping,и последующая печать этих кодов на упаковке товаров. Каждый товар может иметь
неограниченное число кодов. Это необходимо, что бы покупатель мог проверить
подлинность и уникальность купленного товара. В последующем покупатель будет на
странице сайта вводить код с упаковки и проверять оригинальность товара. Для этого необходимо создать компонент с клиентской и админской частью.
Жду предложений по цене и срокам.
Заявки фрилансеров
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