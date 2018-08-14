Изменить скрипт фейковых заказов

Здравствуйте!

Необходимо скрипт фейковых заказов для лендинга адаптировать для мобильной версии и немного изменить.

Сам скрипт в архиве. Пример работы здесь: http://trigger.promoreal.ru/faykzak.html

В мобильной версии сайта:

1. Окошко должно появляться приклеенным к нижней части экрана с полупрозрачным фоном.

В десктопной версии:

1. сделать выбор: показывать в правом верхнем углу, как сейчас или в левом нижнем.

В самом скрипте данные о покупателе (например: Евгений, г.Москва сделал заказ:)

разнести на разные списки имен и городов. Если есть возможность определять город пользователя (бурж) пишите - было бы супер!