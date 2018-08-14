Парсинг каталога

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок173 просмотра

Нужно взять товар, описание, цены, характеристики от сюда: 

tlock.ru 

Логин: 123482 

Пароль: 044vxcvd 

И перенести его сюда: furnitura-darom.ru 

Цену нужно изменить добавить к цене сайта 40% 

7 лет назад
kmkapital
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров