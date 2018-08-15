Вывести хтмл блок + произвольные поля Вордпресс в шаблоне

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка113 просмотров

Легкое задание, вывести в шаблоне записи хтмл блок , который содержит произвольные поля по простому условию. if , else

Произвольные поля созданы через плагин ACF.

WordPress
7 лет назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$6
1 день
Работа выполнена успешно, все ОК
Все сделали быстро, человек постоянно на связи, оплата сразу по закрытию , спасибо :)

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Vitaliy_Syrotyuk
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад