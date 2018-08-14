Wordpress + WooCommerce починить отправку почты

Доброго дня!

Перестали приходить email с сайта, подозрение на плагин WP-EMail (при его отключении отправка рандомно срабатывает), но может и еще что-то.

Если скриптом phpmail отправлять из директории сайта, то все приходит.

Кроме того, не удается настроить плагин WP Mail SMTP, при отправке выдает ошибку авторизации, хотя все настройки указаны верно. При тестовой отправке email белая страница (ошибка сервера)

Необходимо решить эти две задачи – надладить отправку почты стандартным образом и через WP Mail SMTP.