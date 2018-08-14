Wordpress + WooCommerce починить отправку почты

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Доброго дня!

Перестали приходить email с сайта, подозрение на плагин WP-EMail (при его отключении отправка рандомно срабатывает), но может и еще что-то.

Если скриптом phpmail отправлять из директории сайта, то все приходит.

Кроме того, не удается настроить плагин WP Mail SMTP, при отправке выдает ошибку авторизации, хотя все настройки указаны верно. При тестовой отправке email белая страница (ошибка сервера)

Необходимо решить эти две задачи – надладить отправку почты стандартным образом и через WP Mail SMTP.

PHPSMTPWooCommerceWordPress
7 лет назад
motolex
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
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Отличный исполнитель, приятно иметь дело. Предельно компетентен в своей области, очень комфортно общаться. Рекомендую!
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joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад