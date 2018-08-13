Внесение разных правок на сайт

Сайт рабочий, периодически нужно вносить мелкие и средние правки. Оплаты, соответственно от 2 до 50$, примерно. Сайт без cms - самописный (php+mysql). Оплата по факту на wm или я.д. В Сервисе 12 лет, предпочтение долгосрочным контактам. Обратная связь первоначально тут, далее по e-mail. Предпочтение индивидуальным разработчикам, а не командам. Спасибо.