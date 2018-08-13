Составить набор htaccess-директив для группового редиректа

Что есть?

набор УРЛов вида

index.php?categoryID=XX.html и

index.php?productID=XX.html

где XX =цифры - 1,2,...,10,11, и т.д.

Нужно написать, оттестировать и предоставить работающий набор директив для htaccess

который редиректит с указаного вида УРЛов с 301 ошибкой на УРЛЫ вида

index.php?categoryID=XX и

index.php?productID=XX

т.е. без завершающего .html

при этом, чтобы УРЫ с .html иного вида, например: index.html и т.п. директивами игнорировались,

т.е. их не редиректило.

Тестируете на своем хостинге, мне нужен работающий вариант, т.е. задача к специалистам по htaccess

Порядок работ-оплат.

Пишете код, тестируете у себя, присылаете код, проверяю на своем хостинге, убеждаюсь, что все работает, делаю оплату.

Оплата в WMR или ЯД

Прошу обозначить ориентир по стоимости и срокам.