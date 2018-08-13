Доработка сайта на ВП (верстка)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Имеется сайт на вп https://breezysound.ru/

Задача сделать редизайн 4 страниц сайта:

1. https://breezysound.ru/services/ - здесь добавляем перевод видеороликов

2. https://breezysound.ru/services/videoroliki/ 

3. https://breezysound.ru/services/ozvuchivanie/

4.  https://breezysound.ru/service/lokalizaciya-i-perevod/

На главную, страницы выше - добавить форму  (опросник), будет 3-4 типа опросов, необходимо сделать из админки возможность встраивать ее на нужные страницы!

Дизайн здесь:

https://yadi.sk/d/Zr7iOefn3Zsb3V

7 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров