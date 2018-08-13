Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Требуется разработать мини сайт где пользователи будут регистрироваться через API facebook иGoogle и по средствам API OneSignal будут получать оповещения о событиях. По визуальной части элементарный ...
Интегрировать заявки с 1С
Требуется реализовать интеграцию заявок с сайта rent.albatroc.com с 1С
Требования:
1. Отправка данных поступающих через формы обратной связи в 1С
2. Получение номера и даты заявки и вставка в отправляющиеся автоматически заказчику на почтовый адрес письма (автоматическая отправка уже реализована).
Есть описание API, пример реализации на лендинге bus.albatroc.com. Нужно сделать то же самое.
Заявки фрилансеров
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