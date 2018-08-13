Интегрировать заявки с 1С

Исполнитель, ознакомьтесь с задачей. Укажите стоимость и срок выполнения. Описание с иллюстрациями тут - https://docs.google.com/document/d/1CVPf_H49C7TLf4iH-Sn7tsB40vn6WzEbEKDTnn_Tz4w/edit# Ниже тот же самый текст, только без иллюстраций. Если есть вопросы, то задавайте в комментах. Если ...