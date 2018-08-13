Интегрировать заявки с 1С

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Требуется реализовать интеграцию заявок с сайта rent.albatroc.com с 1С

Требования:

1. Отправка данных поступающих через формы обратной связи в 1С

2. Получение номера и даты заявки и вставка в отправляющиеся автоматически заказчику на почтовый адрес письма (автоматическая отправка уже реализована).

Есть описание API, пример реализации на лендинге bus.albatroc.com. Нужно сделать то же самое.

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров