Нужно сделать карты на конструкторе в Яндекс Картах

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Завершен2 заявки157 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать карты на конструкторе в Яндекс Картах, конструктор тут https://yandex.ru/map-constructor/

Нужно подключить все пункты службы доставки Почты России

Вот сайты -

http://po-chta.ru/

http://naitiko.ru/companies/pochta_rossii/saint_petersburg

Выглядеть карта одного города должна примерно так на сайте https://prnt.sc/kfd48y

Выглядеть карта одного города должна примерно так на конструкторе https://prnt.sc/kfd4xx

Работа не сложная, от вас нужно, примерная цена и 

присутствие в skype или viber или прочие месенджеры, голосом обязательно, для переговоров! 

Спасибо!

7 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад
$75
1 день
Спасибо! Работой доволен!
Четкое ТЗ. Приятное общение. Рекомендую

Заявки фрилансеров

aszemcov
Алексей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
7 лет назад