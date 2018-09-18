Здравствуйте!

Нужно сделать карты на конструкторе в Яндекс Картах, конструктор тут https://yandex.ru/map-constructor/

Нужно подключить все пункты службы доставки Почты России

Вот сайты -

http://po-chta.ru/

http://naitiko.ru/companies/pochta_rossii/saint_petersburg

Выглядеть карта одного города должна примерно так на сайте https://prnt.sc/kfd48y

Выглядеть карта одного города должна примерно так на конструкторе https://prnt.sc/kfd4xx

Работа не сложная, от вас нужно, примерная цена и

присутствие в skype или viber или прочие месенджеры, голосом обязательно, для переговоров!

Спасибо!