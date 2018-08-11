Скрипт для генерации сертификата, диплома

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Закрыт6 заявок287 просмотров

Создать скрипт, выводящий надписи на готовом изображении на основе заполненной формы (сертификаты, дипломы о публикации на сайте)

Язык исполнения  предпочтительно PHP

Хороший пример: конспекты-уроков.рф, ввод 5х строк текста, генерация полноформатного рисунка,

Предлагайте вашу умеренную цену, бюджет небольшой

PHP
7 лет назад
evgen101084
Евгений 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров