Необходимо создать виртуальные поддомены с названием российских городов (список городов предоставим). При заходе на страницу: moskva.domen.ru должен в шаблоне отображаться название города на русском, т.е. Москва. (Достаточно в БД хранить соответствие русского ...
Шаг 3 из 4. Оптимизация доступности контента
Добрый день!
!! Ссылки в футере на соц сети тоже с атрибутом nofollow http://joxi.ru/823nb8YSJEXnbm
- На странице Контактная форма заменить на такую надпись со стрелкой (Вернуться на главную) - http://joxi.ru/MAj7Ge5i4VoOnr
- Для страницы Стрижка. Тот блок который повторяется с контактами - Также просто добавить в конце ссылки «Наши работы в Инстаграм» стрелку —>
- Самый важный по сути пункт.
Добить Звезды и отзывы (ссылка).
В конце кнопки добавить стрелку
Кнопка с закруглеными краями. Внешний вид кнопки - http://joxi.ru/MAj7Ge5i4V8R0r
и
кнопки на странице Услуги тоже сделаем круглее и шире - http://joxi.ru/RmzKeQyI06dXq2
настройки http://joxi.ru/v29d4yYF3EOdEm
Этот счетчик переместить в нижнюю часть статьи - http://joxi.ru/zANpyB3FBbVJ9mм
2. Добавить на страницы Статьи и Услуги блок с телефонами. повторяющейся с частотой как на странице Стрижка животных на дому, телефоны. (Смотри прикреплённый файл). Я думаю для этого есть плагин Который повторяет блок при заданном условии (например после каждого абзаца или через абзац). Повторяющий блок содержит телефоны и ссылку:
- (иконка тел трубка http://joxi.ru/V2VRav7Sx1aBp2) "Заказать выздоровление. -->" (/kontaktnaya-forma/) nofollow!
- (иконка кошелек http://joxi.ru/krD18kQFE13d0m ) "Вызвать ветеринара на дом. Киев и обл -->" (/kontaktnaya-forma/) nofollow!
- (иконка ютуб) "Короткое видео (1мин) о нас"
- киевстар
- лайф
- вода ф
- Где редактировать этот блок с телефонами и ссылкой на работы в инсте?
- Автолинкер. Второй важный вопрос. Есть плагин которому задаешь слово и он делает его на всех статьях ссылкой.
https://ru.wordpress.org/plugins/wpa-seo-auto-linker/
https://wordpress.org/plugins/linkify-text/
Пример - Terms Descriptions и SEO Smart Links
- Настроить переадресацию http на https без плагина CliudFlare.
- звездочки перед отзывами были когда-то - http://joxi.ru/KAxdVMkFMWbWeA
- Найти и отключить генерацию "страниц зомби"
Пример реализации- http://joxi.ru/EA4n9bYSwdKPpm статья
на данный момнет - http://joxi.ru/D2PV4ynIpM631r
старые данные - http://joxi.ru/vAWR4e8S1YlbQ2
- Пошли бредовые комментарии - http://joxi.ru/BA0nMbYSJ0NjKm
- Цвет заголовка сделать как зеленый - http://joxi.ru/n2YRn0JSoYRKzA
- Как бы на эту страницу добавить комментарии и закрыть комменты капчей.
- Почему то нельзя оценить( - http://joxi.ru/5mdN0n9hkxKBbA
- Может как то подвинуть три нижних процесса к основным процессам? http://joxi.ru/12M7BxRiM37E6r
- После отправки сообщения вижу эту страницу - http://joxi.ru/krD18kQFE1WxNm
- Какая из этих форм работает для отправки обратного звонка? http://joxi.ru/gmv63VXuLp88xm
Сроки - 1-2 дня
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