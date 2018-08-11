Шаг 3 из 4. Оптимизация доступности контента

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Добрый день!

!! Ссылки в футере на соц сети тоже с атрибутом nofollow http://joxi.ru/823nb8YSJEXnbm 

  • На странице Контактная форма заменить на такую надпись со стрелкой (Вернуться на главную) - http://joxi.ru/MAj7Ge5i4VoOnr
https://vetdoctor.kiev.ua/kontaktnaya-forma/

  • Для страницы Стрижка. Тот блок который повторяется с контактами - Также просто добавить в конце ссылки «Наши работы в Инстаграм» стрелку —>
Пример http://joxi.ru/RmzKeQyI06w6q2 http://joxi.ru/v29d4yYF3ENEEm

  • Самый важный по сути пункт.
1. Добавить кнопку Заказа для страниц из раздела Статья http://joxi.ru/p276OEYuoQD3qm. Взять кнопку со страницы Услуга. Переименовать на "Заказать выздоровление (Киев и область)  -->".

Добить Звезды и отзывы (ссылка).

В конце кнопки добавить стрелку 

Кнопка с закруглеными краями. Внешний вид кнопки - http://joxi.ru/MAj7Ge5i4V8R0r

и

кнопки на странице Услуги тоже сделаем круглее и шире - http://joxi.ru/RmzKeQyI06dXq2

настройки http://joxi.ru/v29d4yYF3EOdEm

Этот счетчик переместить в нижнюю часть статьи - http://joxi.ru/zANpyB3FBbVJ9mм

2. Добавить на страницы Статьи и Услуги блок с телефонами. повторяющейся с частотой как на странице Стрижка животных на дому, телефоны. (Смотри прикреплённый файл). Я думаю для этого есть плагин Который повторяет блок при заданном условии (например после каждого абзаца или через абзац).  Повторяющий блок содержит телефоны и ссылку:

  • (иконка тел трубка http://joxi.ru/V2VRav7Sx1aBp2) "Заказать выздоровление. -->" (/kontaktnaya-forma/) nofollow!
  • (иконка кошелек http://joxi.ru/krD18kQFE13d0m ) "Вызвать ветеринара на дом. Киев и обл -->" (/kontaktnaya-forma/) nofollow!
  • (иконка ютуб) "Короткое видео (1мин) о нас"
  • киевстар
  • лайф
  • вода ф
Иконки телефонных операторов сделать не такими выразительными. Пример - сайт Doc.ua

  • Где редактировать этот блок с телефонами и ссылкой на работы в инсте?
  • Автолинкер. Второй важный вопрос. Есть плагин которому задаешь слово и он делает его на всех статьях ссылкой.
как вариант https://ru.wordpress.org/plugins/simple-auto-linker-seo-tool/ 

https://ru.wordpress.org/plugins/wpa-seo-auto-linker/

https://wordpress.org/plugins/linkify-text/

Пример - Terms Descriptions и SEO Smart Links

  • Настроить переадресацию http на https без плагина CliudFlare.
Примерhttp://joxi.ru/L21pvJBF8XaXom

  • Найти и отключить генерацию "страниц зомби"
Пример https://vetdoctor.kiev.ua/kontakty/

Пример реализацииhttp://joxi.ru/EA4n9bYSwdKPpm статья

на данный момнет - http://joxi.ru/D2PV4ynIpM631r

старые данные - http://joxi.ru/vAWR4e8S1YlbQ2

Оплата - договорная

Сроки - 1-2 дня

WordPress
7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

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