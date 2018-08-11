Шаг 3 из 4. Оптимизация доступности контента

Добрый день!

!! Ссылки в футере на соц сети тоже с атрибутом nofollow http://joxi.ru/823nb8YSJEXnbm

На странице Контактная форма заменить на такую надпись со стрелкой (Вернуться на главную) - http://joxi.ru/MAj7Ge5i4VoOnr

Для страницы Стрижка. Тот блок который повторяется с контактами - Также просто добавить в конце ссылки «Наши работы в Инстаграм» стрелку —>

Пример

Самый важный по сути пункт.

Заказать выздоровление (Киев и область) -->

1. Добавить кнопку Заказа для страниц из раздела Статья http://joxi.ru/p276OEYuoQD3qm . Взять кнопку со страницы Услуга . Переименовать на "".

Добить Звезды и отзывы (ссылка).

В конце кнопки добавить стрелку

Кнопка с закруглеными краями. Внешний вид кнопки - http://joxi.ru/MAj7Ge5i4V8R0r

и

кнопки на странице Услуги тоже сделаем круглее и шире - http://joxi.ru/RmzKeQyI06dXq2

настройки http://joxi.ru/v29d4yYF3EOdEm

Этот счетчик переместить в нижнюю часть статьи - http://joxi.ru/zANpyB3FBbVJ9mм

2. Добавить на страницы Статьи и Услуги блок с телефонами. повторяющейся с частотой как на странице Стрижка животных на дому, телефоны. (Смотри прикреплённый файл). Я думаю для этого есть плагин Который повторяет блок при заданном условии (например после каждого абзаца или через абзац). Повторяющий блок содержит телефоны и ссылку:

(иконка тел трубка http://joxi.ru/V2VRav7Sx1aBp2) "Заказать выздоровление. -->" (/kontaktnaya-forma/) nofollow!

(иконка кошелек http://joxi.ru/krD18kQFE13d0m ) "Вызвать ветеринара на дом. Киев и обл -->" (/kontaktnaya-forma/) nofollow!

(иконка ютуб) "Короткое видео (1мин) о нас"

киевстар

лайф

вода ф

Где редактировать этот блок с телефонами и ссылкой на работы в инсте?

Автолинкер. Второй важный вопрос. Есть плагин которому задаешь слово и он делает его на всех статьях ссылкой.

https://ru.wordpress.org/plugins/wpa-seo-auto-linker/

https://wordpress.org/plugins/linkify-text/

Пример - Terms Descriptions и SEO Smart Links

Настроить переадресацию http на https без плагина CliudFlare.

звездочки перед отзывами были когда-то - http://joxi.ru/KAxdVMkFMWbWeA

Пример

Найти и отключить генерацию "страниц зомби"

Пример

Пример реализации - http://joxi.ru/EA4n9bYSwdKPpm статья

на данный момнет - http://joxi.ru/D2PV4ynIpM631r

старые данные - http://joxi.ru/vAWR4e8S1YlbQ2

Пошли бредовые комментарии - http://joxi.ru/BA0nMbYSJ0NjKm

Цвет заголовка сделать как зеленый - http://joxi.ru/n2YRn0JSoYRKzA

Как бы на эту страницу добавить комментарии и закрыть комменты капчей.

Почему то нельзя оценить( - http://joxi.ru/5mdN0n9hkxKBbA

Может как то подвинуть три нижних процесса к основным процессам? http://joxi.ru/12M7BxRiM37E6r

После отправки сообщения вижу эту страницу - http://joxi.ru/krD18kQFE1WxNm

Какая из этих форм работает для отправки обратного звонка? http://joxi.ru/gmv63VXuLp88xm

Оплата - договорная

Сроки - 1-2 дня