Wordpress Консультация

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Закрыт3 заявки148 просмотров

привет

нужна консультация по Wordpress, администрирую сайт и не могу .понять почему не запускается автоматически видео в Themeone Slider

Могу во время консультации расшарить экран для удобства

Спасибо!

WordPress
7 лет назад
Catro
41 год
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров