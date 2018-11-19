Есть верстка. Надо посадить сайт на cms (Joomla или WP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок242 просмотра

Добрый день! Нужен опытный программист, который сможет натянуть готовую верстку на WP или Joomla.

Сайт корпоративный. Дизайн готов, прикладываю картинку для главной страницы.

Верстка скоро будет готова.

JoomlaWordPress
7 лет назад
apogosov
Артур 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$200
7 дней
Профессионально и в срок справился с посадкой сайта на Modx. Рекомендую как грамотного специалиста! Следующий проект буду опять делать с ним.
Заказчик всегда на связи и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать снова! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад