Доработать модуль компонента для Joomla

Вкратце о главномНеобходимо разработать серверный скрипт в индексном файле (разделение траффика на сайте: бот-модератор или человек), который будет анализировать посетителя при входе и в зависимости от перечисленных ниже алгоритмов – будет выполнять одну из двух ...