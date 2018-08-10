Проблема со steamapi

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Здравствуйте я разработчик с небольшим стажем , есть проблема связанная с работой ботов для steam , боты работают с отправкой и получением трейдов вещей , какое-то время работает все нормально порядка суток , а потом как будто идет какаето блокировка и постоянное выходит ошибка HTTP ERROR 403 при попытке ботов подключиться.

7 лет назад
denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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