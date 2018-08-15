Скрипт импорта данных в Вордпресс (CMS Wordpress)

Дмитрий приятно удивил не только отличными знаниями в программировании, но и ответственностью в работе. Ему действительно важно качество конечного результата. Очень порадовала его работа: код чистый, понятный, с комментариями. При этом задача была нетривиальна и достаточно сложная. В итоге я получил скрипт, который работает на 110%! Такие исполнители - золотой фонд веблансера.