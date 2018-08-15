Скрипт импорта данных в Вордпресс (CMS Wordpress)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки174 просмотра

Требуется написать скрипт, который будет формировать xml для импорта в cms wordpress.

1. На входе дается файл file.txt с данными для новости

2. Генерация тайтла согласно ТЗ

3. Автоматическое распределение новостей по датам.

Полное, понятное и подробное ТЗ пришлю в личном сообщении.

WordPress
7 лет назад
faulton
Антон 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$50
2 дня
Дмитрий приятно удивил не только отличными знаниями в программировании, но и ответственностью в работе. Ему действительно важно качество конечного результата. Очень порадовала его работа: код чистый, понятный, с комментариями. При этом задача была нетривиальна и достаточно сложная. В итоге я получил скрипт, который работает на 110%! Такие исполнители - золотой фонд веблансера.
Точное описание требований. Всегда на связи. Мгновенная оплата после проверки. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

izmaylov_d
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад