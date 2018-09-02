Обновление Джумлы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок169 просмотров

Необходимо обновить Джумлу 2.5.9 до новой версии. Сайт les-sib.ru

Joomla
7 лет назад
vladimir_1980
Тимур 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$16
1 день
Все отлично сделано ! Рекомендую!
Поработали без проблем. К сотрудничеству рекомендую!

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад