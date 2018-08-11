Требуется написать скрипт рекомендации на сайте

Есть сайт на вордпрес. Установлен плагин онлай-теста Wp-Pro-Quiz, после прохождения теста на почту приходит письмо с результатами теста. Задача: Нужно сделать так чтобы письма приходили с ютм метками. В некоторые формы нам уже реализовали ...