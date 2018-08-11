Необходимо создать виртуальные поддомены с названием российских городов (список городов предоставим). При заходе на страницу: moskva.domen.ru должен в шаблоне отображаться название города на русском, т.е. Москва. (Достаточно в БД хранить соответствие русского ...
Требуется написать скрипт рекомендации на сайте
Человек1 на сайте компании заполняет форму-рекомендациюмы отправляем рекомендацию Человеку2 на мобильный, email или в социальную сеть.
Человеку2 делает покупку в компании по рекомендации.
За успешную рекомендацию Человек1 получает установленный бонус (скидку, подарок или деньги)
Предлагайте варианты решения и цену.
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