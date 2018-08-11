Требуется написать скрипт рекомендации на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Человек1 на сайте компании заполняет форму-рекомендациюмы отправляем рекомендацию Человеку2 на мобильный, email или в социальную сеть.

Человеку2 делает покупку в компании по рекомендации.

За успешную рекомендацию Человек1 получает установленный бонус (скидку, подарок или деньги)

Предлагайте варианты решения и цену.

7 лет назад
Andrey8122
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров