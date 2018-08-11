Поднять скорость загрузки сайта

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Закрыт5 заявок140 просмотров

Поднять скорость загрузки сайта https://movie2k.so

Сейчас по данным pr-cy скорость загрузки страницы составляет 6 секунд.

Надо провести небольшой анализ и снизить скорость загрузки сайта.

7 лет назад
Frost56ru
Евгений 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров