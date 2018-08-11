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Разработка веб-сервиса на Django
В распределенную команду требуется fullstack django-разработчик на проект.
В настоящий момент требуется разработать внутренний веб-сервис заказчику, который позволит автоматизировать обработку заявки клиента. Заявка проходит через несколько отделов. Для каждого отдела требуется автоматизировать определенный круг задач. Впоследствии добавить возможность настраивать путь заявки в зависимости от условий.
Необходимые навыки:
python, django, celery, html, css, javascript
Заявки фрилансеров
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