Разработка веб-сервиса на Django

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка169 просмотров

В распределенную команду требуется fullstack django-разработчик на проект.

В настоящий момент требуется разработать внутренний веб-сервис заказчику, который позволит автоматизировать обработку заявки клиента. Заявка проходит через несколько отделов. Для каждого отдела требуется автоматизировать определенный круг задач. Впоследствии добавить возможность настраивать путь заявки в зависимости от условий.

Необходимые навыки:

python, django, celery, html, css, javascript

CSSDjangoHTMLJavaScriptPython
7 лет назад
sad-007
45 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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