Joomla 3 Virtue Mart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок137 просмотров

Нужно написать небольшой плагин или создать доп. поля к каждой категории. Подробности в ЛС.

Joomla
7 лет назад
leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров