Парсер под видео сайт (Как модуль для DLE)

1. Необходимо написать модуль-парсер для CMS DLE (желательно чтобы все работало без правок в движке).

2. Парсер должен парсить видео, title заголовки, discription и т.д. с определенного сайта, видео для встраивания на данном сайте предоставляется.

3. Парсер должен уметь расставлять всю с парсенную информацию по доп полям, а так же в title заголовки, discription и прочее.

4. Парсер должен уметь извлекать картинки из видео и делать их в качестве скриншотов, а так же превью.

5. Парсер должен уметь парсить в автоматическом режиме, например указывается категория на сайте доноре, в настройках парсера задается время и сколько новостей парсить. Парсер должен уметь публиковать спарсенные новости, а так же обновлять карту сайта и пинговать я и г. Так же парсер должен уметь парсить новости в ручном режиме, например указываю урл новости и добавляю. А так же уметь если потребуется спарсить все новости из категории за раз, но не публиковать их.

6. Сайт донор регулярно обновляется, нужно чтобы как только на сайте доноре появлялась новая новость в указанной категории, парсер в автоматическом режиме ее парсил и публиковал на моем сайте.

7. У сайта донора есть API и документация. Но все же думаю потребуется прикрутить прокси.

8. Плюс еще некоторые детали уточним непосредственно с исполнителем. А так же объясню более детально что к чему.