Доработки для самописном движке на PHP

Исполнитель, ознакомьтесь с задачей. Укажите стоимость и срок выполнения.

Описание с иллюстрациями тут - https://docs.google.com/document/d/1CVPf_H49C7TLf4iH-Sn7tsB40vn6WzEbEKDTnn_Tz4w/edit#

Ниже тот же самый текст, только без иллюстраций. Если есть вопросы, то задавайте в комментах.

Если для требуется для оценки доступ к админке, то напишите в личку, подготовлю доступ.

pzsu.ru_TZ_2018-08 - доработки

Обнаружить и исправить причину множественных редиректов, которые блокируют работу краулеров, не нарушая функционал обработки URL. Т.е. если текущая реализация какой-либо механики (различные правила редиректов) приводит к последствиям, которые необходимо исправить, то данную реализацию нужно заменить новой. Сайт должен проходить проверку любого подобного сервиса: https://sitechecker.pro/ru/, https://be1.ru/ и т.д. В том числе такие сервисы как: https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/, https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ (страница проверки http://pzsu.ru/main/contact). Эта страница должна проходить проверку.

Настройка 301-редиректов для страниц списка левого меню «Выберите марку стали:» на новые структурированные URL’ы для тех марок стали, которые были добавлены в «Справочник». Необходимые 301-редиректы добавлены и закомментированы в файл .htaccess. На текущий момент они не работают. Необходимо найти причину и исправить ее, не ломая механику обработки URL'ов. Вероятная причина – это предварительно кодирование/декодирование URLов в файле url_redirect.php.

Скрыть корзину с сайта (должна быть возможность быстро вернуть при необходимости).

Скрыть раздел главного меню «Общий прайс» (должна быть возможность быстро вернуть при необходимости).

Скрыть раздел главного меню «О компании» (должна быть возможность быстро вернуть при необходимости).

Добавить в главное меню раздел «Доп. услуги». Перенести из левого меню «Интересно» страницы «Резка, металлообработка», «Литье из Чугуна и Стали», «Метизы и спецкрепеж с АТП», «Перекатка» в «Доп. услуги» как подразделы. Т.е. страница «Доп. услуги» – это редактируемая разводящая страница сайта.

Перенести из левого меню «Интересное» страницу «Справочник» в главное меню с названием «Каталог».

Перенести из левого меню «Интересное» страницу «Доставка» в главное меню.

Добавить в шапку вызов формы заказа (всплывающее окно). Пример - http://areal-metal.ru/spravka.

Такую же форму заказа добавить на внутренние страницы каталога (конечная марка стали). Расположение формы – самая нижняя контентная часть страницы, перед футером. Здесь форма с теми же полями, как и всплывающая, но на самой странице.

Всплывающая форма заказа, вызываемая из шапки сайта (пример):

Добавить быстрый поиск по маркам стали на сайт. Пример работы подобного поиска - http://www.atissteel.ru/search/?search=40%D1%85%D1%84%D0%B0. Т.е. происходит поиск марки стали по базе без чувствительности к регистру. Если марка найдена, то выводится страница такого вида - http://pzsu.ru/main/view/9%D1%85%D1%81, т.е. страница, переход на которую можно осуществить через левое меню «Выберите марку стали:». Здесь так же важно соблюдать условия пункта 3 данного ТЗ.