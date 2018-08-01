Здравствуйте Уважаемые фрилансеры! Требуется разработать мини сайт где пользователи будут регистрироваться через API facebook иGoogle и по средствам API OneSignal будут получать оповещения о событиях. По визуальной части элементарный ...
Доработки для самописном движке на PHP
Исполнитель, ознакомьтесь с задачей. Укажите стоимость и срок выполнения.
Описание с иллюстрациями тут - https://docs.google.com/document/d/1CVPf_H49C7TLf4iH-Sn7tsB40vn6WzEbEKDTnn_Tz4w/edit#
Ниже тот же самый текст, только без иллюстраций. Если есть вопросы, то задавайте в комментах.
Если для требуется для оценки доступ к админке, то напишите в личку, подготовлю доступ.
pzsu.ru_TZ_2018-08 - доработки
- Обнаружить и исправить причину множественных редиректов, которые блокируют работу краулеров, не нарушая функционал обработки URL. Т.е. если текущая реализация какой-либо механики (различные правила редиректов) приводит к последствиям, которые необходимо исправить, то данную реализацию нужно заменить новой. Сайт должен проходить проверку любого подобного сервиса: https://sitechecker.pro/ru/, https://be1.ru/ и т.д. В том числе такие сервисы как: https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/, https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/ (страница проверки http://pzsu.ru/main/contact). Эта страница должна проходить проверку.
- Настройка 301-редиректов для страниц списка левого меню «Выберите марку стали:» на новые структурированные URL’ы для тех марок стали, которые были добавлены в «Справочник». Необходимые 301-редиректы добавлены и закомментированы в файл .htaccess. На текущий момент они не работают. Необходимо найти причину и исправить ее, не ломая механику обработки URL'ов. Вероятная причина – это предварительно кодирование/декодирование URLов в файле url_redirect.php.
- Скрыть корзину с сайта (должна быть возможность быстро вернуть при необходимости).
- Скрыть раздел главного меню «Общий прайс» (должна быть возможность быстро вернуть при необходимости).
- Скрыть раздел главного меню «О компании» (должна быть возможность быстро вернуть при необходимости).
- Добавить в главное меню раздел «Доп. услуги». Перенести из левого меню «Интересно» страницы «Резка, металлообработка», «Литье из Чугуна и Стали», «Метизы и спецкрепеж с АТП», «Перекатка» в «Доп. услуги» как подразделы. Т.е. страница «Доп. услуги» – это редактируемая разводящая страница сайта.
- Перенести из левого меню «Интересное» страницу «Справочник» в главное меню с названием «Каталог».
- Перенести из левого меню «Интересное» страницу «Доставка» в главное меню.
- Добавить в шапку вызов формы заказа (всплывающее окно). Пример - http://areal-metal.ru/spravka.
- Такую же форму заказа добавить на внутренние страницы каталога (конечная марка стали). Расположение формы – самая нижняя контентная часть страницы, перед футером. Здесь форма с теми же полями, как и всплывающая, но на самой странице.
Всплывающая форма заказа, вызываемая из шапки сайта (пример):
- Добавить быстрый поиск по маркам стали на сайт. Пример работы подобного поиска - http://www.atissteel.ru/search/?search=40%D1%85%D1%84%D0%B0. Т.е. происходит поиск марки стали по базе без чувствительности к регистру. Если марка найдена, то выводится страница такого вида - http://pzsu.ru/main/view/9%D1%85%D1%81, т.е. страница, переход на которую можно осуществить через левое меню «Выберите марку стали:». Здесь так же важно соблюдать условия пункта 3 данного ТЗ.
- Для подобных страниц (примеры: http://pzsu.ru/main/catalog/148/, http://pzsu.ru/main/catalog/149/, http://pzsu.ru/main/catalog/145/, …), которые добавлены в справочник, но с ними не ассоциированы соответствующие марки стали из Базы Данных (таких марок стали в базе нет), необходимо убрать кнопку «Заказать», которая ведет на 404-ую страницу.
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