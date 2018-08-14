Необходимо доработать некоторые моменты на сайте gammapv.kz (Modx Revolution). 1. Не загружаются товары на подкатегорию 130 (в линолеуме) - http://prntscr.com/kgytn2. вот айл где указана категория 130 - http://prntscr.com/kgyvdi 2. Когда заходим в коллекцию ...
Google page Speed insight + http+https
Добрый день.
Сайт на wordpress.
Нужна оптимизация до состояния как на картинке в аттачменте.
Сейчас состояние http://joxi.ru/Drl7NMWivM3Z4A
На моем сайте сперва DOM а потом First contentfull paint
А надо наоборот.
Нужно что бы скрипты выполнялись после отрисовки
Сроки - 1 день
Оплата - 50$
вопрос: Я правильно понимаю, что Вам нужно реализовать отложенную загрузку скриптов на данном сайте?
отложенная загрузка - это мое предположение.
по факту я не знаю.
в задании я предоставил информацию и желаемые результаты - определенная последовательность выполнения процессов в браузере.
Также отчет гугс спид инсайт и дж-ти-метрикс
мне нужен результат
проверять будем Здесь - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=origin%3Ahttps%3A%2F%2Fvetdoctor.kiev.ua%2F
Обратите внимание. Используется синтаксис - http://joxi.ru/GrqdzBaFQ167yA
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