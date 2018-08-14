Google page Speed insight + http+https

Добрый день.

Сайт на wordpress.

Нужна оптимизация до состояния как на картинке в аттачменте.

Сейчас состояние http://joxi.ru/Drl7NMWivM3Z4A

На моем сайте сперва DOM а потом First contentfull paint

А надо наоборот.

Нужно что бы скрипты выполнялись после отрисовки

Сайт

Сроки - 1 день

Оплата - 50$

вопрос: Я правильно понимаю, что Вам нужно реализовать отложенную загрузку скриптов на данном сайте?

отложенная загрузка - это мое предположение.

по факту я не знаю.

в задании я предоставил информацию и желаемые результаты - определенная последовательность выполнения процессов в браузере.

Также отчет гугс спид инсайт и дж-ти-метрикс

мне нужен результат

проверять будем Здесь - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=origin%3Ahttps%3A%2F%2Fvetdoctor.kiev.ua%2F

Обратите внимание. Используется синтаксис - http://joxi.ru/GrqdzBaFQ167yA