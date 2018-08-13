Доработка сайта на шаблоне Аспро NEXT на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки189 просмотров

Нужна доработка сайта на Битриксе, шаблон Аспро Некст часть работы выполнена.

Тз по ссылке. https://cloud.mail.ru/public/6Wp8/LHX6Q4ZRU

Нужно сделать все что описано в тз. 

7 лет назад
huxagemodo
Алексей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров