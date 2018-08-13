Исполнитель, ознакомьтесь с задачей. Укажите стоимость и срок выполнения. Описание с иллюстрациями тут - https://docs.google.com/document/d/1CVPf_H49C7TLf4iH-Sn7tsB40vn6WzEbEKDTnn_Tz4w/edit# Ниже тот же самый текст, только без иллюстраций. Если есть вопросы, то задавайте в комментах. Если ...
Доработка сайта на шаблоне Аспро NEXT на Битрикс
Нужна доработка сайта на Битриксе, шаблон Аспро Некст часть работы выполнена.
Тз по ссылке. https://cloud.mail.ru/public/6Wp8/LHX6Q4ZRU
Нужно сделать все что описано в тз.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Требуется написать парсер для переноса товаров с сайта http://holod-magazin.ru/ на сайт сделанный на joomla. Переносить товары (цена, картинка, описание, характеристики и вкладки ). Интересует именно скрипт, который можно будет потом ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработки Сайта CMC MODX Техническое задание тут >>> https://goo.gl/8ZZv1e от вас сроки и бюджетЗакрыт7 лет назад
Мы разрабатываем Веб-приложение. Нам нужно чтобы мы могли получать информацию в свою базу данных с контроллеров через брокер MQTT и протокол Modbus. Нужна совместная доработка, или консультация Обязательные требования: Совместная работа ...Закрыт7 лет назад
Требования: Опыт работы от 2 лет html css javascript jquery php ajax Задача доработка сайта и разширение функционала Условия работы: от 3 часов работы в ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт на вп https://breezysound.ru/ Задача сделать редизайн 4 страниц сайта: 1. https://breezysound.ru/services/ - здесь добавляем перевод видеороликов 2. https://breezysound.ru/services/videoroliki/ 3. https://breezysound.ru/services/ozvuchivanie/ 4. https://breezysound.ru/service/lokalizaciya-i-perevod/ На главную, страницы выше - добавить форму (опросник), будет 3-4 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется реализовать интеграцию заявок с сайта rent.albatroc.com с 1С Требования: 1. Отправка данных поступающих через формы обратной связи в 1С 2. Получение номера и даты заявки и вставка в отправляющиеся ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужен бот, который: - будет подписан на один или несколько публичных каналов; - из всего потока сообщений в каналах будет выделять фразу, начинающуюся с настраиваемого сигнала/маркера (например !bgn) и заканчивающуюся иным специальным маркером ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, фрилансеры. Нужно спарсить фото и несколько строк данных из Яндекс.Маркета: смартфоны, планшеты, ноутбуки. В таблице перечисление интересующих брендов, другие бренды не нужны. По смартфонам 12 брендов, парсим все ...Закрыт7 лет назад
все подробности в лсВеб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад