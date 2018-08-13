Создать личный кабинет и интегрировать с сайтом на wordpress

Необходимо сделать личный кабинет и прикрутить (интегрировать) его к сайту на wordpress.

Личный кабинет, (он же лк далее по тексту) должен быть написан модульно, для простоты дальнейшей доработки.

Описание функционала лк. Более подробное тз отправлю по запросу.

1. Верстку лк сделать по готовым макетам.

2. Авторизация пользователей в лк включает регистрацию (c валидацией E-Mail), восстановление пароля (аналогично по E-Mail, SMS), залогинивание пользователя. Для повышения безопасности должна быть возможность двухфакторной аутентификации (используя Google Authenticator к примеру) и возможность ограничить залогинивание по IP-адресам или блоку IP-адресов (особенно важно для админского кабинета).

Всего регистрация делится на 2 этапа.

- Обычная. Поля для регистрации: http://joxi.ru/1A59dLotnQpNGA

- С верификацией. Для работы с лк требуется пройти верификацию подтвердив свой номер телефона по SMS и отправив скан/фото паспорта.

3. Функции лк:

3.1 Раздел Баланс. Здесь отображается баланс пользователя. Адрес кошелька присваивается админом, после прохождения верификации. Здесь указан общий баланс, курсы валют и история входов в лк. Добавить модуль отображения курса валют (обновление каждые 0.5 сек, Websockets). Добавить модуль ввода-вывода денежных средств, подключить Qiwi, Payeer, Robokassa, использовать API шлюзов только на HTTPS протоколах.

3.2. Раздел Отправить. Пользователь выбирает валюту, указывает номер кошелька в поле "адрес" и сумму к отправке, тут же ему показывается комиссия за перевод и сумма к списанию, после подтверждения админу приходит заявка в админский кабинет с уведомлением на почту.

3.3. Раздел Обменять. Здесь пользователь может обменять одну валюту на другую, например биткойны на рубли или наоборот. Есть 2 варианта реализации функционала:

1) Использовать готовый скрипт Premium Exchanger (https://best-curs.info/product/skript-obmennogo-punkta-premium-exchanger/). Скрипт написан как плагин для WordPress, поэтому проблем с интеграцией не возникнет. Так же исходный код дизайна открыт. Можно создать дочернюю тему дизайна и вносить в нее правки.

2) Предоставить готовый модуль или написать свой.

3.4 Раздел биржа.

Биржа, (она же Система далее по тексту) должна быть написана модульно, для простоты дальнейшей доработки.

Основные модули системы:

- Модуль подгрузки и отображения торгов, с возможностью выбора различных комбинаций криптовалютных пар.

- Модуль онлайн чата с модерацией админом (с быстрой доставкой сообщений Nginx Push and Pull / Websockets). : http://joxi.ru/Y2LqMl5H9dGlkA – отображается во всех разделах лк.

- Модуль личных сообщений между пользователями.

- Модуль торгов покупка, продажа (ордера на покупку/продажу, с учетом комиссии, комиссию устанавливает администратор через админку).

- Модуль истории торгов (ордера, сделки) для пользователя базовая информация, для администратора должен отображаться детальный лог: время операции, инфо о юзерах сделки (id, ссылка на профиль), IP адреса, размер операции, размер комиссии.

- Блок "Мои открытые заказы" где пользователь сможет отменить/подтвердить операцию:http://joxi.ru/gmven1WSLZJRyr

Система должна в браузере работать без перезагрузки страницы (используя AJAX, Websockets и др.)

3.5 Раздел История операций. Отображается операции пользователя по счету

3.6 Раздел Настройки кабинета. Установить/создать модуль настройки лк пользователя, где он сможет изменять информацию E-mail/пароль/телефон.

3.7 Раздел Поддержка. Тех.поддержка на основе тикетов. Сделать возможность создать обращение в службу поддержки, пример:http://joxi.ru/MAjMQdqC4YlG32

3.8 Личный кабинет для администратора. Создать модуль админского кабинета, где админ сможет управлять пользователями, менять их данные, сбрасывать пароли, изменять данные баланса кошельков, просматривать лог зачислений, списаний. Возможность ручного вывода средств с кошельков пользователя на платежные шлюзы. Возможность управлять пампингом/дампингм курса валюты, менять данные заявки, верифицировать пользователей.

Обязательное требование: умение делать высоконагруженные проекты с кучей интеграций.

В сети есть уже есть много аналогичных бирж, на которую можно ориентироваться и изучать.

Нужен фрилансер (не студия), который имеет опыт, подтвержденный выполненными проектами, человека внимательного к мелочам и организованного.

Поначалу лк не будет обладать полнотой вышеуказанных требований, например можно пока без раздела биржы. Основная задача – зарегистрировать пользователя, принять от него имеющуюся криптовалюту и обеспечить возможность покупать/продавать.

Личный кабинет должен быть адаптирован под мобильные экраны. Так же сделать защиту подключений к сайту системы от DDOS, на уровне DNS (пример CloudFlare), хостинг-провайдера (шейпинг трафика маршрутизатором) и на уровне веб-сервера (используя модули веб-сервера).