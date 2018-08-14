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Python 3 : Serverless bot
Нужен дев с знанием Python 3
Задачи :
- ревью текущего кода (созвон и разбор)
- дописать некоторую логику
- нужно дополнительно покрыть тестами
Чат бот на питоне, на AWS lambda (serverless )
Знание : AWS, Telegram API будет плюсом при выборе
Если поможете сделать queuing систему вместе с lambda, будет вобще отлично
++ Дальнейшее сопровождение и сотрудничество
Заявки фрилансеров
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