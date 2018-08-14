Python 3 : Serverless bot

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок138 просмотров

Нужен дев с знанием Python 3

Задачи :

 - ревью текущего кода (созвон и разбор)

 - дописать некоторую логику

 - нужно дополнительно покрыть тестами

 

Чат бот на питоне, на AWS lambda (serverless )

 

Знание : AWS,  Telegram API будет плюсом при выборе

Если поможете сделать queuing систему  вместе с lambda, будет вобще отлично

++ Дальнейшее сопровождение и сотрудничество

Python
7 лет назад
vrider
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров