Автоматизация наполнения товаров для CMS Prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Добрый день.

ЦМС - PrestaShop. 

У поставщика есть хмл файл. 

Необходимо автоматизировать процесс наполнения товарами, создав парсер. 

Управление парсером предпочтительно чтоб осуществлялось через модуль, созданный под PrestaShop - примеры ранее созданных модулей можем предоставить. 

(выбор\сопоставление загружаемых категорий, выбор\сопоставление брендов, коеффициент изменения цены)

Подробнее - по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/17TzDT7cAHa82XF0CtfRkC4r3A6m8ldN_0qHUJUoTjQM/edit?usp=sharing 

PrestaShop
7 лет назад
man24
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров