Требуется скопировать или сделать с нуля таблицу с функционалом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Доброго времени суток.

На сайте https://ru.investing.com/tools/market-hours есть таблица торговых сессий.

Мне нужно такую же таблицу с таким же функционалом.

Если возможно, то можно скопировать прямо оттуда и переделать под нужный мне вид.

Жду от вас обратную связь.

7 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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