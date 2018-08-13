Оптимизировать загрузку данных (datatables) для специалистов jQuery
Оптимизировать скорость загрузки/обработки данных в таблицу (datatables) для специалистов jQuery.
Проблема: При большом объеме данных все зависает.
Используется: https://datatables.net/examples/index
Оставляйте ваш скайп для свази.
Для специалистов jQuery
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