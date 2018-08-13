Интеграция 1С Розница 8 и интернет-магазина на Wordpress

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки113 просмотров

Имеем 1С Розница 8 Магазин одежды и обуви, релиз 2.2.5.27, а также интернет-магазин на Wordpress Woocommerce. Необходимо, чтобы на сайте всегда была актуальная информация по остаткам и ценам, со скидкой и без. Ищем исполнителя для решения данной задачи.

WooCommerceWordPress
7 лет назад
lebedev_pavel
Павел 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

shulepov_code
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1000
30 дней
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Заявки фрилансеров

shulepov_code
Александр 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад