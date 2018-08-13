Оптимизировать скорость загрузки/обработки данных в таблицу (datatables) для специалистов jQuery. Проблема: При большом объеме данных все зависает. Используется: https://datatables.net/examples/index Оставляйте ваш скайп для свази. Для специалистов jQuery
Создание формы регистрации на сайте + отправка смс на следующий день
Создать форму регистрации на лендинге (конструктор PlatfromaLP) с такими данными:
- имя
- галочка (напомнить о вебинаре по смс)
- после с номером телефона (в случае, если клиент нажмет галочку. Поле появляется ТОЛЬКО после нажатия на галочку).
- по указанному номеру телефона отправить смс в 20:00 МСК/Киев на следующий день через сервис СМС-центр.
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