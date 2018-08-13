Создание формы регистрации на сайте + отправка смс на следующий день

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка87 просмотров

Создать форму регистрации на лендинге (конструктор PlatfromaLP) с такими данными:

- имя

- e-mail

- галочка (напомнить о вебинаре по смс)

- после с номером телефона (в случае, если клиент нажмет галочку. Поле появляется ТОЛЬКО после нажатия на галочку).

- по указанному номеру телефона отправить смс в 20:00 МСК/Киев на следующий день через сервис СМС-центр.

7 лет назад
RomanPavelko
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров