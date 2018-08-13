Изменить страницу успешного формирования заказа, Битрикс

Здравствуйте, есть небольшое задание для вас. В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов". Пишите сроки и стоимость.

В данный момент страница успешного заказа выглядит так: http://prntscr.com/ki2pzr

На ней нет ни названия товара, ни суммы заказа, ни количества товаров.

Необходимо, чтобы на странице успешной успешного оформления заказа отображались такие данные:

Идентификатор транзакции (номер заказа)

Сумма заказа

Артикул товара

Название товара

Цена

Количество

После этого, на странице с успешным оформлением заказа необходимо сформировать уровень данных, который будет передавать в аналитику информацию о заказе. (Нужно разместить скрипт до кода тег менеджера)