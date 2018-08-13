Изменить страницу успешного формирования заказа, Битрикс

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Закрыт5 заявок202 просмотра

Здравствуйте, есть небольшое задание для вас. В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов". Пишите сроки и стоимость.

В данный момент страница успешного заказа выглядит так: http://prntscr.com/ki2pzr 

На ней нет ни названия товара, ни суммы заказа, ни количества товаров.

Необходимо, чтобы на странице успешной успешного оформления заказа отображались такие данные:

  • Идентификатор транзакции (номер заказа)
  • Сумма заказа
  • Артикул товара
  • Название товара
  • Цена
  • Количество
После этого, на странице с успешным оформлением заказа необходимо сформировать уровень данных, который будет передавать в аналитику информацию о заказе. (Нужно разместить скрипт до кода тег менеджера)

7 лет назад
CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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