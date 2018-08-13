Форма Амоцрм, аналогичная этой https://forms.amocrm.ru/twxrrt

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

Создать форму с полями:

имя

телефон

имейл

комментарий

прочее

прикрепить файл

Требования:

возможно крепить файлы всех форматов, в том числе wav

файлы крепятся на сторонний обменник (например гугл диск), а в амо приходит ссылка на этот файл

все данные передаются в амоцрм

Сейчас передача файлов wav, через стандартную форму АМО - не возможна

7 лет назад
prusovda
Дмитрий 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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