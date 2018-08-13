Нужно взять товар, описание, цены, характеристики от сюда: tlock.ru Логин: 123482 Пароль: 044vxcvd И перенести его сюда: furnitura-darom.ru Цену нужно изменить добавить к цене сайта 40%
Форма Амоцрм, аналогичная этой https://forms.amocrm.ru/twxrrt
Создать форму с полями:
имя
телефон
имейл
комментарий
прочее
прикрепить файл
Требования:
возможно крепить файлы всех форматов, в том числе wav
файлы крепятся на сторонний обменник (например гугл диск), а в амо приходит ссылка на этот файл
все данные передаются в амоцрм
Сейчас передача файлов wav, через стандартную форму АМО - не возможна
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Мелкие правки в основном по внешнему виду, использовали купленную тему, потому некоторые моменты нужно поправить. Слайдер, Выравнивания, шрифты, кое где скрыть/добавить.. Организовать публикование материаловВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
У сайта на php avtobus.kharkov.ua/ нет мобильной версии. Нужно ее сделать. Указывайте цену и сроки.Закрыт7 лет назад
- $5
Адаптировать код, скрывающий пустые "табы", для использования его в Elementor builder (Wordpress). Можно взять этот код, или любой другой из открытых источников: $(".someclass").each(function(){ var $txt=$(this).text(); if($txt==""){ $(this).closest('li').hide(); } ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $15
Добрый всем день! Есть сайт-каталог на 1С-Битрикс. Очень долго грузит страницы. Надо найти причину долгой загрузки страниц и по возможности их устранить. Задачи будут делиться на несколько этапов. Задача №1 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Доработка CRM на PHP самопис - СРОЧНО! ТЗ имеется, сроки 2 дня Оплата строго по факту готовности проекта, БЕЗ аванса Бюджет 100$ Оставляйте ваш скайп для связиВеб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, есть небольшое задание для вас. В начале отклика пишите, пожалуйста, "Готов". Пишите сроки и стоимость. В данный момент страница успешного заказа выглядит так: http://prntscr.com/ki2pzr На ней нет ни названия товара, ни ...Закрыт7 лет назад
Мы являемся дилером (посредником, представителем) услуг Манго Телеком. Задача следующая: Есть наш сайт с движком вордпресс. (движок можно поменять) Есть цифровая АТС Манго-Телеком с освоим АПИ https://krasnodar.mango-office.ru/support/integratsiya_api/ Мы хотим продавать услуги телефонии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день Есть интернет-магазин на Opencart Нужно внести ряд правок, Тз и так же ссылку на сайт В ЛС Оплата поэтапная. Сделали несколько пунктов оплатил и т.д Есть постоянная работа, ...Закрыт7 лет назад
- $40
Нужен шаблонный Ленд по ремонту бытовой техники чтобы можно было управлять им в дальнейшем.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад