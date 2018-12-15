Правки на сайте в модуле бронирования и оплаты

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Завершен2 заявки120 просмотров

Доброго времени суток! 

Необходимо внести небольшие исправления в модуль бронирования и оплаты билетов с помощью сервиса liqpay.ua на сайте starbus.com.ua 

Оплата за билеты проходит, но идентифицировать платеж невозможно.

Перечень исправлений: 

1. В билете сделать пометку о времени бронирования и оплаты. 

2. В списке бронирований у оплаченного бронирования должна быть отметка "Подтверждено" с зеленым цветом. 

3. Сделать пометку об онлайн оплате в билете при распечатке, если билет оплачен онлайн. 

4. Доработать список пассажиров рейсов для распечатки в админ панели скрипта. 

Таблица должна быть ровная, даже там, где пусто. 

В заглавии дата, номер рейса, время отправления кол-во мест занятых и свободных. 

И по таблице нужные колонки добавить и правильно подписать. 

5. Исправить отображение мест в автобусе в мобильной версии safari на iphone (сейчас они сдвинуты вниз) 

Предлагайте цену и сроки.

7 лет назад
svzem
52 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

chinchill
Дмитрий 
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Был
7 лет назад
2 отзыва
7 лет назад
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chinchill
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
7 лет назад