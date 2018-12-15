Правки на сайте в модуле бронирования и оплаты

Доброго времени суток!

Необходимо внести небольшие исправления в модуль бронирования и оплаты билетов с помощью сервиса liqpay.ua на сайте starbus.com.ua

Оплата за билеты проходит, но идентифицировать платеж невозможно.

Перечень исправлений:

1. В билете сделать пометку о времени бронирования и оплаты.

2. В списке бронирований у оплаченного бронирования должна быть отметка "Подтверждено" с зеленым цветом.

3. Сделать пометку об онлайн оплате в билете при распечатке, если билет оплачен онлайн.

4. Доработать список пассажиров рейсов для распечатки в админ панели скрипта.

Таблица должна быть ровная, даже там, где пусто.

В заглавии дата, номер рейса, время отправления кол-во мест занятых и свободных.

И по таблице нужные колонки добавить и правильно подписать.

5. Исправить отображение мест в автобусе в мобильной версии safari на iphone (сейчас они сдвинуты вниз)

Предлагайте цену и сроки.