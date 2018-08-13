Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок146 просмотров

Требуется доработка сайта. Подключение к базе данных и создание личного кабинета

7 лет назад
lexa2tema
Алексей 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

aramkettsyan
Арам 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$44
2 дня

Заявки фрилансеров

aramkettsyan
Арам 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад