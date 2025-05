Поправить 301 редирект для WordPress сайта

В functions.php темы WordPress добавлен код, который добавляет к адресу блог-поста "/blog/". При этом в htaccess сайта добавлено правило для перенаправления всех возможных запросов на non-www+htpps версию через 301 редирект.

Проблема в том, что сейчас сайт отдает ответ 200 на любые страницы, связанные с /blog/. Надо исправить ситуацию - чтобы все блог-посты во всех возможных вариациях отдавили 301 с перенаправлением на non-www+htpps.

Адрес сайт предоставлю исполнителю.

htaccess:



RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTPS} off

RewriteCond %{ENV:HTTPS} off

RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]

RewriteRule ^ https://%1%{REQUEST_URI} [L,R]

functions.php:

// Function to add blog prefix in URL

/**

* Add new rewrite rule

*/

function create_new_url_querystring() {

add_rewrite_rule(

'blog/([^/]*),

'index.php?name=$matches[1]',

'top'

);

add_rewrite_tag('%blog%','([^/]*)');

}

add_action('init', 'create_new_url_querystring', 999 );

/**

* Modify post link

* This will print /blog/post-name instead of /post-name

*/

function append_query_string( $url, $post, $leavename ) {

if ( $post->post_type == 'post' ) {

$url = home_url( user_trailingslashit( "blog/$post->post_name" ) );

}

return $url;

}

add_filter( 'post_link', 'append_query_string', 10, 3 );