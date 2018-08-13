Добрый день коллеги! Предполагается генерировать уникальные случайные коды для товаров каталога JoomShopping,и последующая печать этих кодов на упаковке товаров. Каждый товар может иметь неограниченное число кодов. Это необходимо, что бы покупатель мог проверить ...
Вылетает ошибка 524 cloudflare
Приветствую всех.
Есть сайт, на нем отрабатывает ajax. 2 файла. Но из за cloudflare вылетает ошибка 524 и скрипты не отрабатывают. Нужно настроить сервер (как я понял), что бы они работали.
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