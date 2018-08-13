Вылетает ошибка 524 cloudflare

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Закрыт3 заявки218 просмотров

Приветствую всех.

Есть сайт, на нем отрабатывает ajax. 2 файла. Но из за cloudflare вылетает ошибка 524 и скрипты не отрабатывают. Нужно настроить сервер (как я понял), что бы они работали.

AJAXCloudflare
7 лет назад
1stprogrammist
Антон 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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