Всем доброго времени суток. Необходимо сделать перетягивание мышкой в блоке для офисов/ресторанов/кафе/отеля тут:

http://astana.lavazza.kz/ . Вправо и влево, то есть вытягивание того или иного блока на 95%. Желательно чтоб по верстке внутри каждого из блоков была разметка типа

ДЛЯ ОФИСОВ

и тд.

Пример к сожалению не нашел, поэтому объяснил как мог. Жду ваши предложения по цене и срокам.