Сделать перетягивание мышкой

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Закрыт2 заявки126 просмотров

Всем доброго времени суток. Необходимо сделать перетягивание мышкой в блоке для офисов/ресторанов/кафе/отеля тут: 

http://astana.lavazza.kz/ .  Вправо и влево,  то есть вытягивание того или иного блока на 95%. Желательно чтоб по верстке внутри каждого из блоков была разметка типа

ДЛЯ ОФИСОВ

и тд.

Пример к сожалению не нашел, поэтому объяснил как мог.  Жду ваши предложения по цене и срокам. 

7 лет назад
Dmitriy2013
Дмитрий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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