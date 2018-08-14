К сайту http://ckm-m.ru/ допилить корзину и оформление заказа Изменениям подверглись: 1. Страница фитококтейли 2. Хедер 3. Добавилась страница с корзиной и оформлением заказа. https://yadi.sk/d/vmnLm6W13a2a5F - макеты ...
Добавить страницу по аренде фотостудии (wordpress)
На сайт test.remontsibiri.ru необходимо добавить новую страницу:
1. https://yadi.sk/d/FV0mVeCM3a4Noh - макет страницы.
2. Добавляется пункт в меню (нужно уменьшить шрифт в меню, чтобы вошло)
3. Самое главное - бэкенд. Нужно решить вопрос с записью - записываться можно на каждый час и в админке нужна возможность видеть записи, а также нужно заблокировать запись на занятое время.
4. Правила аренды - обычная типовая страница, просто дайте возможность там прописать ссылку.
Заявки фрилансеров
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