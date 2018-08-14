Добавить страницу по аренде фотостудии (wordpress)

На сайт test.remontsibiri.ru необходимо добавить новую страницу:

1. https://yadi.sk/d/FV0mVeCM3a4Noh - макет страницы.

2. Добавляется пункт в меню (нужно уменьшить шрифт в меню, чтобы вошло)

3. Самое главное - бэкенд. Нужно решить вопрос с записью - записываться можно на каждый час и в админке нужна возможность видеть записи, а также нужно заблокировать запись на занятое время.

4. Правила аренды - обычная типовая страница, просто дайте возможность там прописать ссылку.