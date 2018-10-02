Доработка сайта на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки117 просмотров

Доработать сайт на WP по спику багов. Бэкенд+фронтенд.

WordPress
7 лет назад
feks
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ANATOLI91
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$140
6 дней
Все ок, спасибо за работу.
Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ANATOLI91
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад