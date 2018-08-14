Добрый день! Ищем программиста на проект Доработка и поддержка сайта investtorgi.ru Доработка cms, настройка выгрузок товаров (например в crm), разработка личного кабинета, поддержка, верстка, мониторинг скорости, производительности и обеспечение безопасности сайта. ...
Front-end программист JavaScript native js
На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект требуется опытный frontend JavaScript программист уровня Middle/Senior с опытом по данному направлению от 3 лет. На данный момент у нас используется надстройка над jQuery и мы готовы обсудить какой-нибудь JS фреймворк.
От вас:
Умение работать в команде (6-8 человек)
Опыт работы с JavaScript, native JS
Опыт работы с HTML, CSS, DOM, с другими JavaScript фреймворками (jQuery, возможно Angular и др.).
Опыт с ExtJS, и другими JS фреймворками.
Будет плюсом:
Понимание принципов DDD и паттернов проектирования
Понимание принципов работы с GIT, Maven
Опыт работы с Unix/Linux и nginx будет плюсом
Английский в этом проекте не требуется, но возможен для других проектов.
Преимущества:
Гибкий график.
Демократичная атмосфера ;-)
Спокойная обстановка.
Стабильная зарплата.
Работа проектная с возможностью дальнейшего сотрудничества и участия в других проектах.
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