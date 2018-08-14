Front-end программист JavaScript native js

На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект требуется опытный frontend JavaScript программист уровня Middle/Senior с опытом по данному направлению от 3 лет. На данный момент у нас используется надстройка над jQuery и мы готовы обсудить какой-нибудь JS фреймворк.

От вас:

Умение работать в команде (6-8 человек)

Опыт работы с JavaScript, native JS

Опыт работы с HTML, CSS, DOM, с другими JavaScript фреймворками (jQuery, возможно Angular и др.).

Опыт с ExtJS, и другими JS фреймворками.

Будет плюсом:

Понимание принципов DDD и паттернов проектирования

Понимание принципов работы с GIT, Maven

Опыт работы с Unix/Linux и nginx будет плюсом

Английский в этом проекте не требуется, но возможен для других проектов.

Преимущества:

Гибкий график.

Демократичная атмосфера ;-)

Спокойная обстановка.

Стабильная зарплата.

Работа проектная с возможностью дальнейшего сотрудничества и участия в других проектах.