Front-end программист JavaScript native js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок310 просмотров

На высоконагруженный (десятки тысяч пользователей) и интересный проект требуется опытный frontend JavaScript программист уровня Middle/Senior с опытом по данному направлению от 3 лет. На данный момент у нас используется надстройка над jQuery и мы готовы обсудить какой-нибудь JS фреймворк.  

От вас: 

Умение работать в команде (6-8 человек) 

Опыт работы с JavaScript, native JS 

Опыт работы с HTML, CSS, DOM, с другими JavaScript фреймворками (jQuery, возможно Angular и др.). 

Опыт с ExtJS, и другими JS фреймворками. 

Будет плюсом: 

Понимание принципов DDD и паттернов проектирования 

Понимание принципов работы с GIT, Maven 

Опыт работы с Unix/Linux и nginx будет плюсом 

Английский в этом проекте не требуется, но возможен для других проектов. 

Преимущества: 

Гибкий график. 

Демократичная атмосфера ;-) 

Спокойная обстановка.  

Стабильная зарплата. 

Работа проектная с возможностью дальнейшего сотрудничества и участия в других проектах.

AngularCSSGitHTMLJavaScriptjQueryLinuxNginx
6 лет назад
wasm-fl
Максим 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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