Сделать отдачу мп3 файла потоком для скрытия пути к файлу

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Завершен1 заявка150 просмотров

Есть мп3 плеер написанный на яваскрипте. путь к папке с файлом выглядит так:

var album_path = "https://site.ru/music/artist - album name (2018)";

и список песен в массиве:

var rad_stations =[["track 1.mp3", "Песня 1"], ["track 2.mp3", "Песня 2"], ["track 3.mp3", "Песня 3"]];

Соответственно, плеер из этих данных собирает прямой путь к файлу и проигрывает его:

https://site.ru/music/artist - album name (2018)/track 1.mp3

Задача состоит в том, чтобы изменить путь к файлу следующим образом:

https://site.ru/stream.php?artist - album name (2018)/track 1.mp3

При этом должно работать онлайн воспроизведение через браузер, перемотка, постановка на паузу и возобновление воспроизведения. На данный момент по прямой ссылке всё работает как надо.

JavaScript
7 лет назад
uglion
Тихон 
42 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

fonclub
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$40
1 день
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fonclub
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад