Сделать отдачу мп3 файла потоком для скрытия пути к файлу

Есть мп3 плеер написанный на яваскрипте. путь к папке с файлом выглядит так:

var album_path = "https://site.ru/music/artist - album name (2018)";

и список песен в массиве:

var rad_stations =[["track 1.mp3", "Песня 1"], ["track 2.mp3", "Песня 2"], ["track 3.mp3", "Песня 3"]];

Соответственно, плеер из этих данных собирает прямой путь к файлу и проигрывает его:

https://site.ru/music/artist - album name (2018)/track 1.mp3

Задача состоит в том, чтобы изменить путь к файлу следующим образом:

https://site.ru/stream.php?artist - album name (2018)/track 1.mp3

При этом должно работать онлайн воспроизведение через браузер, перемотка, постановка на паузу и возобновление воспроизведения. На данный момент по прямой ссылке всё работает как надо.