Добрабтка СМЕНА ШАБЛОНА для категорий ТОВАРОВ МАГАЗИНА

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Дано: Сайт с товарами. Нужно добавить функционал присвоения ШАБЛОНА для страниц КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ.

1) В бекенде - ШАБЛОН КАТЕГОРИИ будет присваиваться через селектор. 

2) Фрондет выводится выбранный ШАБЛОН..

+ будут еще некоторые особенности.

Все подробности будут в ТЗ после выбора исполнителя.

Оставляйте ваш СКАЙП для связи.

7 лет назад
torrems
41 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров